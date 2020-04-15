В Курске будут судить машиниста крана восстановительного поезда

15 Апр 2020 2020-04-15T20:04:26+03:00

Ущерб, причиненный железнодорожной компании, составил 14 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

Мужчина продал две канистры с горючим

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Машинист крана восстановительного поезда и по совместительству водитель железнодорожной организации решил воспользоваться служебным положением. Заступив на смену, злоумышленник на складе топлива предъявил требование-накладную на выделение ему полтонны дизельного топлива, предназначенных для работы.

Получив две канистры дизтоплива объемом 200 литров каждая машинист продал их, а это более 320 кг, стороннему лицу. После совершения сделки злоумышленника задержали сотрудники Курского линейного отдела МВД России на транспорте.

Машинист, обвиняемый хищении вверенного ему имущества, идет под суд. Ущерб, причиненный железнодорожной компании, составил 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU