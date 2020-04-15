2020-04-15T17:59:03+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили три мины и артснаряд

Боеприпасы пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряды изъяли и вывезли на полигонСнаряды изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 апреля в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении трех противотанковых мин времен Великой Отечественной войны в селе Кульбаки Глушковского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Обнаруженые снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Аналогичный звонок поступил и из села Банищи Льговского района. Здесь обнаружили артиллерийский снаряд калибром 105 мм. Его также вывезли на полигон.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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