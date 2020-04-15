Под Курском обнаружили три мины и артснаряд
15 апреля в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении трех противотанковых мин времен Великой Отечественной войны в селе Кульбаки Глушковского района.
На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Обнаруженые снаряды изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Аналогичный звонок поступил и из села Банищи Льговского района. Здесь обнаружили артиллерийский снаряд калибром 105 мм. Его также вывезли на полигон.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU