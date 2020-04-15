Режим самоизоляции в Курске: девять детей заболели коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T17:41:02+03:00

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На брифинге по распространению коронавирусной инфекции замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила, что коронавирус подтвердился у девяти детей. Самому младшему из них восемь месяцев. Он с мамой уже выписан из больницы.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Двое - в стабильно тяжелом состоянии, им проводится искусственная вентиляция легких, сообщил замглавврача больницы им. Семашко Олег Девянин. Один из пациентов на ИВЛ - среднего возраста, второму - 69 лет.

У 19 медиков подтвержден диагноз коронавирус. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин, заражение произошло в результате контакта с инфицированным пациентом, а также из-за недостаточного применения средств самозащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU