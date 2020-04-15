Под Курском в гараже сгорел автомобиль

15 Апр 2020 2020-04-15T17:12:39+03:00

Пожар тушили 11 человек, пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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15 апреля ночью в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в гараже в поселке Пасечный Обоянского района. На место происшествия приехали пожарные ПЧ № 35 Обоянского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 02:46, ликвидировали в 02:50. Огонь уничтожил деревянный гараж размером 3 на 5 метров, находящийся в нем автомобиль ВАЗ-2107, деревянный сарай, времянку и навес.

Пожар тушили 11 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU