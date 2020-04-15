Под Курском в гараже сгорел автомобиль
15 апреля ночью в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в гараже в поселке Пасечный Обоянского района. На место происшествия приехали пожарные ПЧ № 35 Обоянского района, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Возгорание локализовали в 02:46, ликвидировали в 02:50. Огонь уничтожил деревянный гараж размером 3 на 5 метров, находящийся в нем автомобиль ВАЗ-2107, деревянный сарай, времянку и навес.
Пожар тушили 11 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU