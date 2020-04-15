В Курской области усилится ветер

15 Апр 2020 2020-04-15T16:41:31+03:00

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С вечера 15 апреля и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди. Ветер западной четверти 8-13, утром и днем порывы 16-21 м/с. Температура по области ночью от 2º мороза до 3º тепла, днем 9-14º тепла.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU