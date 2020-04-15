2020-04-15T16:41:31+03:00
Общество

В Курской области усилится ветер

Пройдет мокрый снег с дождем
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снегаНочью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снегаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

С вечера 15 апреля и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди. Ветер западной четверти 8-13, утром и днем порывы 16-21 м/с. Температура по области ночью от 2º мороза до 3º тепла, днем 9-14º тепла.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском в гараже сгорел автомобиль
В Курской области усилится ветер
Режим самоизоляции в Курске: запрещено посещение храмов и кладбищ
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: два человека - в тяжелом сотоянии на ИВЛ
Режим самоизоляции в Курске: 19 медиков заразились коронавирусом от пациентов
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
В Курске установят 12 новых остановочных павильонов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: военные обеззараживают "скорые" и больницы
Курянку обвиняют в убийстве трехмесячной дочери
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: перевозчикам выделят деньги на дезинфекцию
В Курске отремонтируют площадь и улицу имени советского космонавта
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 15 апреля 2020 года составило 89 человек
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Режим повышенной готовности в Курске: военные дезинфицируют БСМП против коронавируса
В Курске продолжается уборка кладбищ
Режим самоизоляции в Курске: продолжается выдача маршрутных листов
В Курске появятся новые остановочные павильоны
Режим самоизоляции в Курске: перенесли начало сезона дачных перевозок
Чернобыльской пожар на радиационную обстановку Курской области не влияет
Под Курском пенсионерка провалилась в погреб
Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего