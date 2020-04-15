Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: два человека - в тяжелом сотоянии на ИВЛ
В Курской области двое из 89 инфицированных коронавирусом находятся в стабильно тяжелом состоянии, им проводится искусственная вентиляция легких, сообщил замглавврача больницы им. Семашко Олег Девянин. Один из пациентов на ИВЛ - среднего возраста, второму - 69 лет.
Из всех инфицированных курян - 11 человек старше 65 лет и девять детей.
Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.
В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU