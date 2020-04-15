2020-04-15T14:51:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске: 19 медиков заразились коронавирусом от пациентов

Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Из 89 зараженных в регионе коронавирусом - 19 человек медикиИз 89 зараженных в регионе коронавирусом - 19 человек медикиФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Курской области у 19 медиков подтвержден диагноз коронавирус. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин, заражение произошло в результате контакта с инфицированным пациентом, а также из-за недостаточного применения средств самозащиты. Заражение медиков произошло в четырех медучреждениях региона.Они находятся на карантине. В общей сложности в регионе зарегистрировано 89 зараженных коронавирусом.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском в гараже сгорел автомобиль
В Курской области усилится ветер
Режим самоизоляции в Курске: запрещено посещение храмов и кладбищ
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: два человека - в тяжелом сотоянии на ИВЛ
Режим самоизоляции в Курске: 19 медиков заразились коронавирусом от пациентов
Сбербанк поддержит пострадавших от коронавируса клиентов
В Курске установят 12 новых остановочных павильонов
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: военные обеззараживают "скорые" и больницы
Курянку обвиняют в убийстве трехмесячной дочери
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: перевозчикам выделят деньги на дезинфекцию
В Курске отремонтируют площадь и улицу имени советского космонавта
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 15 апреля 2020 года составило 89 человек
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Режим повышенной готовности в Курске: военные дезинфицируют БСМП против коронавируса
В Курске продолжается уборка кладбищ
Режим самоизоляции в Курске: продолжается выдача маршрутных листов
В Курске появятся новые остановочные павильоны
Режим самоизоляции в Курске: перенесли начало сезона дачных перевозок
Чернобыльской пожар на радиационную обстановку Курской области не влияет
Под Курском пенсионерка провалилась в погреб
Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего