Режим самоизоляции в Курске: 19 медиков заразились коронавирусом от пациентов

15 Апр 2020 2020-04-15T14:51:08+03:00

Из 89 зараженных в регионе коронавирусом - 19 человек медики Фото: предоставлено пресс-службой

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В Курской области у 19 медиков подтвержден диагноз коронавирус. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин, заражение произошло в результате контакта с инфицированным пациентом, а также из-за недостаточного применения средств самозащиты. Заражение медиков произошло в четырех медучреждениях региона.Они находятся на карантине. В общей сложности в регионе зарегистрировано 89 зараженных коронавирусом.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU