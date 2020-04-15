2020-04-15T13:11:28+03:00
Деловой Курск

В Курске установят 12 новых остановочных павильонов

Остальные подремонтируют
Светлана ВОЛКОВА
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На обустройство остановочных павильонов потратят более трех миллионов рублейНа обустройство остановочных павильонов потратят более трех миллионов рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Новые остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта появятся на улицах областного центра в этом году по следующим адресам:

ул. Малых, 80, остановка «Кривецкий переулок»;

ул. Литовская, трамвайная остановка «ул. Энгельса»;

ул. Заводская, 25, остановка «Поликлиника №7»;

ул. Заводская, 63/42, остановка «Школа»;

ул. Малышева, остановка «Кинотеатр «Ассоль»;

ул. Сумская, 52/1, остановка «ул. Конорева»;

ул. Сумская, 47Б/К1, остановка «ул. Конорева»;

ул. Суворовская, 151, трамвайная остановка «пер. 12-й Суворовский»;

проспект Ленинского Комсомола, остановка «Лесная»;

л. Кавказская, остановка «Центр «Гармония»;

2-й Воротний переулок, трамвайная остановка «2-й Воротний пер.»;

ул. Димитрова, трамвайная остановка «Хлебозавод».

Ориентировочная стоимость работ в рамках муниципальной программы составит 1,8 млн рублей. Сейчас готовится документация для проведения конкурсного отбора подрядной организации. В текущем году планируется также на косметический ремонт остановочных павильонов по маршрутам движения городского пассажирского транспорта потратить порядка 1,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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