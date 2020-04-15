Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: военные обеззараживают "скорые" и больницы

15 Апр 2020 2020-04-15T12:10:29+03:00

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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В Курске военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа проведут спецобработку пяти городских больниц и прилегающих территорий. Также обрабатываются и машины скорой помощи.

Как уже сообщала КП, 15 апреля дезинфекция прошла в БСМП.

В 26 регионах дислокации войск округа подразделения РХБ защиты уже провели специальную обработку 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU