Курянку обвиняют в убийстве трехмесячной дочери

15 Апр 2020 2020-04-15T12:02:37+03:00

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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 26-летней жительницы Курска. Ее подозревают по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия трагедия произошла 14 апреля примерно около восьми утра в одной из многоэтажек на проспекте Кулакова Курска. Здесь курянка жила со своей трехмесячной дочерью.

- Осознавая, что малышка в силу возраста находится в беспомощном состоянии, испытывая к ней личную неприязнь в связи с имеющимся у ребенка заболеванием головного мозга, совершила убийство последней, перекрыв ей одеялом органы дыхания, - сообщили в СК региона

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU