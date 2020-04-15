Курянку обвиняют в убийстве трехмесячной дочери
Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело против 26-летней жительницы Курска. Ее подозревают по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По версии следствия трагедия произошла 14 апреля примерно около восьми утра в одной из многоэтажек на проспекте Кулакова Курска. Здесь курянка жила со своей трехмесячной дочерью.
- Осознавая, что малышка в силу возраста находится в беспомощном состоянии, испытывая к ней личную неприязнь в связи с имеющимся у ребенка заболеванием головного мозга, совершила убийство последней, перекрыв ей одеялом органы дыхания, - сообщили в СК региона
Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU