Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: перевозчикам выделят деньги на дезинфекцию

15 Апр 2020 2020-04-15T11:32:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курской области перевозчикам предоставят субсидии на возмещение затрат по дезинфекции подвижного состава и обеспечению средствами защиты водителей и кондукторов, сообщили в администрации региона.

- Транспортные организации и индивидуальные предприниматели смогут возместить суммы, потраченные на приобретение средств личной гигиены сотрудников - медицинских масок, антисептиков, дезинфицирующих салфеток, моющих средств для проведения санитарной обработки общественного транспорта. Они также получат деньги для оплаты работы специализированных организаций, которые проводили дезинфекцию их автотранспорта, - заверили в обладминистрации..

Субсидии предоставляет комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области. На одну машину, вышедшую в рейс, предусмотрено 300 рублей в сутки и не больше 200 рублей – на приобретение моющих средств. Для получения выплаты перевозчик должен предоставить договор, заключенный с организацией, которая проводит санитарную обработку.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU