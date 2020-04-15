2020-04-15T11:05:33+03:00
Деловой Курск

В Курске отремонтируют площадь и улицу имени советского космонавта

Здесь выполнят устройство дорожного полотна, благоустроят тротуары, пешеходные переходы, нанесут разметку
Светлана ВОЛКОВА
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В обустройстве нуждается и сквер на улице Комарова - здесь нет освещения, а лавочки поломаныВ обустройстве нуждается и сквер на улице Комарова - здесь нет освещения, а лавочки поломаныФото: Светлана ВОЛКОВА
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В программу дорожных работ национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли порядка ста улиц, проспектов и бульваров в разных регионах России, носящих имена людей, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики.

В Курске в рамках нацпроекта «БКАД» отремонтируют площадь и улицу, названные в честь Владимира Михайловича Комарова.

Владимир Комаров командир первого в мире экипажа советского космического корабля, дважды летал на кораблях типа «Восход-1» и «Союз-1».

Имя космонавта присвоено улице в микрорайоне КЗТЗ 15 декабря 1967 года, одноименная площадь появилась в Курске спустя три десятилетия — 22 мая 2001 года.

Объем запланированного ремонта - более 1,5 километров. На объектах подрядные организации выполнят устройство дорожного полотна, благоустроят тротуары, обустроят пешеходные переходы, нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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