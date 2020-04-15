2020-04-15T09:34:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске: военные дезинфицируют БСМП против коронавируса

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Дезинфицируют приемное отделение и коридорыДезинфицируют приемное отделение и коридорыФото: предоставлено пресс-службой
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В курской БСМП 15 апреля проходит спецобратоботка помещений против коронавируса. Работы ведут военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа.

Помещения обрабатывают обеззараживаюшим спиртовым раствором. Обработка идет в коридоре и во всех кабинетах приемного отделения.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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