Режим повышенной готовности в Курске: военные дезинфицируют БСМП против коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T09:34:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В курской БСМП 15 апреля проходит спецобратоботка помещений против коронавируса. Работы ведут военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа.

Помещения обрабатывают обеззараживаюшим спиртовым раствором. Обработка идет в коридоре и во всех кабинетах приемного отделения.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU