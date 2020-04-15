2020-04-15T09:28:21+03:00
Общество

В Курске продолжается уборка кладбищ

Собрано и вывезено более 214 кубометров мусора
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Территорию приводят в порядок к ПасхеТерриторию приводят в порядок к ПасхеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В уборке трех участков Северного кладбища приняли участие 24 человека, привлечено 12 единиц техники.

Собрано и вывезено 214 кубометров мусора. Также сотрудники Спецтреста коммунального обслуживания населения убрали мусор на территории, прилегающей к кладбищу Некрополь. Весь мусор вывезен на полигон ТБО в деревне Чаплыгино.

Работы по уборке продолжатся и 15 апреля. На двух участках Северного кладбища задействуют девять единиц техники и 20 человек.

Сотрудники Спецтреста коммунального обслуживания займутся уборкой мусора внутри территории кладбища Некрополь (в лесополосе).

Все работы планируют завершить 17 апреля, сказали в мэрии Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: военные обеззараживают "скорые" и больницы
Курянку обвиняют в убийстве трехмесячной дочери
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: перевозчикам выделят деньги на дезинфекцию
В Курске отремонтируют площадь и улицу имени советского космонавта
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 15 апреля 2020 года составило 89 человек
Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через Интернет
Режим повышенной готовности в Курске: военные дезинфицируют БСМП против коронавируса
В Курске продолжается уборка кладбищ
Режим самоизоляции в Курске: продолжается выдача маршрутных листов
В Курске появятся новые остановочные павильоны
Режим самоизоляции в Курске: перенесли начало сезона дачных перевозок
Чернобыльской пожар на радиационную обстановку Курской области не влияет
Под Курском пенсионерка провалилась в погреб
Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего