В Курске продолжается уборка кладбищ
В уборке трех участков Северного кладбища приняли участие 24 человека, привлечено 12 единиц техники.
Собрано и вывезено 214 кубометров мусора. Также сотрудники Спецтреста коммунального обслуживания населения убрали мусор на территории, прилегающей к кладбищу Некрополь. Весь мусор вывезен на полигон ТБО в деревне Чаплыгино.
Работы по уборке продолжатся и 15 апреля. На двух участках Северного кладбища задействуют девять единиц техники и 20 человек.
Сотрудники Спецтреста коммунального обслуживания займутся уборкой мусора внутри территории кладбища Некрополь (в лесополосе).
Все работы планируют завершить 17 апреля, сказали в мэрии Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU