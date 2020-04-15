В Курске продолжается уборка кладбищ

15 Апр 2020 2020-04-15T09:28:21+03:00

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В уборке трех участков Северного кладбища приняли участие 24 человека, привлечено 12 единиц техники.

Собрано и вывезено 214 кубометров мусора. Также сотрудники Спецтреста коммунального обслуживания населения убрали мусор на территории, прилегающей к кладбищу Некрополь. Весь мусор вывезен на полигон ТБО в деревне Чаплыгино.

Работы по уборке продолжатся и 15 апреля. На двух участках Северного кладбища задействуют девять единиц техники и 20 человек.

Сотрудники Спецтреста коммунального обслуживания займутся уборкой мусора внутри территории кладбища Некрополь (в лесополосе).

Все работы планируют завершить 17 апреля, сказали в мэрии Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU