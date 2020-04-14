Режим самоизоляции в Курске: продолжается выдача маршрутных листов

14 Апр 2020 2020-04-14T21:32:50+03:00

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В администрациях округов города продолжается выдача маршрутных листов курянам, работающим в организациях, деятельность которых не приостановлена. Работа организована со строгим соблюдением противоэпидемиологических требований.

Для того, чтобы в коридорах не образовывались очереди, маршрутные листы выдают на разных этажах по отраслям. Так, например, в администрации Центрального округа представители госучреждений и социальных служб получают маршрутные листы на втором этаже, а индивидуальные предприниматели – на четвертом.

Все сотрудники администраций, задействованные в этой работе, обеспечены масками и перчатками. Граждан, получающих «маршрутки», убедительно просят также не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU