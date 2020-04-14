2020-04-14T20:59:19+03:00
Общество

В Курске появятся новые остановочные павильоны

Их установят на девяти улицах
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Ориентировочная стоимость работ в рамках муниципальной программы составит 1,8 млн рублейОриентировочная стоимость работ в рамках муниципальной программы составит 1,8 млн рублей
Изменить размер текста:

В Курске появятся новые остановочные павильоны для общественного транспорта. Их установят в этом году по следующим адресам:

ул. Малых, 80, остановка «Кривецкий переулок»;

ул. Литовская, трамвайная остановка «ул. Энгельса»;

ул. Заводская, 25, остановка «Поликлиника №7»;

ул. Заводская, 63/42, остановка «Школа»;

ул. Малышева, остановка «Кинотеатр «Ассоль»;

ул. Сумская, 52/1, остановка «ул. Конорева»;

ул. Сумская, 47Б/К1, остановка «ул. Конорева»;

ул. Суворовская, 151, трамвайная остановка «пер. 12-й Суворовский»;

проспект Ленинского Комсомола, остановка «Лесная»;

ул. Кавказская, остановка «Центр «Гармония»;

2-й Воротний переулок, трамвайная остановка «2-й Воротний пер.»;

ул. Димитрова, трамвайная остановка «Хлебозавод».

Ориентировочная стоимость работ в рамках муниципальной программы составит 1,8 млн рублей. Сейчас готовят документацию для проведения конкурсного отбора подрядной организации.

В текущем году планируется также на косметический ремонт остановочных павильонов по маршрутам движения городского пассажирского транспорта потратить порядка 1,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске: продолжается выдача маршрутных листов
В Курске появятся новые остановочные павильоны
Режим самоизоляции в Курске: перенесли начало сезона дачных перевозок
Чернобыльской пожар на радиационную обстановку Курской области не влияет
Под Курском пенсионерка провалилась в погреб
Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего
В Курске отремонтируют дороги, ведущие к больницам
Под Курском в ДТП погибла молодая девушка
Мошенники пытались похитить у курской пенсионерки крупную сумму
Экс-начальник курской Госинспекции труда торговал данными о пострадавших на производстве - СК
Режим повышенной готовности по коронавирусу: курский губернатор сдал тест на covid-2019
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регионе есть 242 аппарата ИВЛ
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регион поступили тесты с укороченной пробоподготовкой
Режим повышенной готовности: Курская область занимает 10 место в ЦФО по числу заболевших коронавирусом
Режим повышенной готовности в Курске: тесты на коронавирус начали делать людям старше 65 лет
Режим самоизоляции в Курске: курян не будут "привлекать" за просроченный паспорт
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 14 апреля 2020 года составило четыре человека
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: 18 человек - в больнице, один - в тяжелом состоянии на ИВЛ
В Курске водитель без прав спровоцировал ДТП
Ночью под Курском горел дом
На Курской АЭС остановлен второй энергоблок на ремонт
В Курске отменили плановые отключения электричества
Курские кладбища перед Пасхой приведут в порядок
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: ситуацией воспользовались нелегальные перевозчики
Курские спасатели предупреждают о сильном ветре