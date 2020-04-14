14 Апр 2020 2020-04-14T20:59:19+03:00

Их установят на девяти улицах

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В Курске появятся новые остановочные павильоны для общественного транспорта. Их установят в этом году по следующим адресам:

ул. Малых, 80, остановка «Кривецкий переулок»;

ул. Литовская, трамвайная остановка «ул. Энгельса»;

ул. Заводская, 25, остановка «Поликлиника №7»;

ул. Заводская, 63/42, остановка «Школа»;

ул. Малышева, остановка «Кинотеатр «Ассоль»;

ул. Сумская, 52/1, остановка «ул. Конорева»;

ул. Сумская, 47Б/К1, остановка «ул. Конорева»;

ул. Суворовская, 151, трамвайная остановка «пер. 12-й Суворовский»;

проспект Ленинского Комсомола, остановка «Лесная»;

ул. Кавказская, остановка «Центр «Гармония»;

2-й Воротний переулок, трамвайная остановка «2-й Воротний пер.»;

ул. Димитрова, трамвайная остановка «Хлебозавод».

Ориентировочная стоимость работ в рамках муниципальной программы составит 1,8 млн рублей. Сейчас готовят документацию для проведения конкурсного отбора подрядной организации.

В текущем году планируется также на косметический ремонт остановочных павильонов по маршрутам движения городского пассажирского транспорта потратить порядка 1,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU