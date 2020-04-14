В Курске появятся новые остановочные павильоны
В Курске появятся новые остановочные павильоны для общественного транспорта. Их установят в этом году по следующим адресам:
ул. Малых, 80, остановка «Кривецкий переулок»;
ул. Литовская, трамвайная остановка «ул. Энгельса»;
ул. Заводская, 25, остановка «Поликлиника №7»;
ул. Заводская, 63/42, остановка «Школа»;
ул. Малышева, остановка «Кинотеатр «Ассоль»;
ул. Сумская, 52/1, остановка «ул. Конорева»;
ул. Сумская, 47Б/К1, остановка «ул. Конорева»;
ул. Суворовская, 151, трамвайная остановка «пер. 12-й Суворовский»;
проспект Ленинского Комсомола, остановка «Лесная»;
ул. Кавказская, остановка «Центр «Гармония»;
2-й Воротний переулок, трамвайная остановка «2-й Воротний пер.»;
ул. Димитрова, трамвайная остановка «Хлебозавод».
Ориентировочная стоимость работ в рамках муниципальной программы составит 1,8 млн рублей. Сейчас готовят документацию для проведения конкурсного отбора подрядной организации.
В текущем году планируется также на косметический ремонт остановочных павильонов по маршрутам движения городского пассажирского транспорта потратить порядка 1,6 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU