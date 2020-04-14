Чернобыльской пожар на радиационную обстановку Курской области не влияет

14 Апр 2020 2020-04-14T18:10:05+03:00

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Согласно данным космического мониторинга, угрозы распространения дымного шлейфа от чернобыльского поджара на территорию Курской области нет. В регионе существует автоматизированная система контроля радиационной обстановки. В 15 районах Курской области и в городе Курске установлено 18 датчиков.

«На фоне происходящих в Чернобыле пожаров изменений в значениях зарегистрировано не было», - отметил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

Приборы, измеряющие радиационный фон, очень чувствительны. Любое превышение будет зарегистрировано задолго до того, как значения мощности дозы могут оказать какое-либо влияние на здоровье населения. Максимальные среднесуточные значения радиационного фона с начала апреля не отличаются от предыдущего периода и находятся в пределах до 0,13 мкЗв/час.

В Курской области имеется передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Автоматически она проводит мониторинг окружающей среды по радиационным показателям и в режиме реального времени передает полученные данные в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курской области.

Ежедневный мониторинг состояния радиационного фона на территории Курской области ведется также Центрально-Черноземным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Радиационная обстановка в районе Курской атомной электростанции непрерывно контролируется 29 постами АСКРО на площади около 3000 квадратных километров.

ИСТОЧНИК KP.RU