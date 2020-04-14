2020-04-14T17:56:27+03:00
Происшествия

Под Курском пенсионерка провалилась в погреб

Женщину подняли наверх спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
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Глубина погреба составляла порядка 4 метровГлубина погреба составляла порядка 4 метровФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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14 апреля в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в селе Верхнее Гуторово пожилая женщина упала в глубокий погреб и поднять своими силами ее не удается. Спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области незамедлительно выехали на место. Как оказалось, пенсионерка вместе с соседкой вытаскивала из погреба картофель. Нечаянно оступившись, она провалилась в яму. Получила травмы и не могла пошевелиться.

— Глубина погреба составляла порядка 4 метров, - рассказывает спасатель АСС Евгений Лифинцев, - работу нам значительно осложнял тот факт, что в погребе было очень мало места, а женщину нужно было уложить на носилки.

Женщина была в шоке, с нетерпением ожидала помощи спасателей. Спасатели, спустившись к ней, зафиксировали конечности, с помощью альпинистского снаряжения вертикально закрепили курянку на носилках, вытащили из погреба и передали в руки медиков прибывшей скорой помощи. Вся спасательная операция заняла порядка 15 минут.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что в случае любой беды всегда можно обратиться в службу спасения по телефонам «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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