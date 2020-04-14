В Курске отремонтируют дороги, ведущие к больницам
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах России ремонтируют более 800 дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Часть из них приведена в нормативное состояние в прошлом году, другие вошли в перечень ремонтируемых объектов 2020 года.
В Курске приведут в порядок восемь улиц: Заводскую, Обоянскую, Резиновую, Пигорева, Пирогова, пр-д Сергеева, Можаевскую и 1-ю Щигровскую. В общей сложности это порядка восьми километров.
Рабочие отремонтируют дорожное полотно, благоустроят тротуары, обустроят пешеходные переходы, установят пешеходное ограждение, нанесут разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU