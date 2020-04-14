2020-04-14T16:27:45+03:00
Экономика

В Курске отремонтируют дороги, ведущие к больницам

В порядок приведут восемь улиц
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске приведут в порядок восемь улицВ Курске приведут в порядок восемь улиц
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах России ремонтируют более 800 дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Часть из них приведена в нормативное состояние в прошлом году, другие вошли в перечень ремонтируемых объектов 2020 года.

В Курске приведут в порядок восемь улиц: Заводскую, Обоянскую, Резиновую, Пигорева, Пирогова, пр-д Сергеева, Можаевскую и 1-ю Щигровскую. В общей сложности это порядка восьми километров.

Рабочие отремонтируют дорожное полотно, благоустроят тротуары, обустроят пешеходные переходы, установят пешеходное ограждение, нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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