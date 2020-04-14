Под Курском в ДТП погибла молодая девушка
Трагедия произошла в Солнцевском районе
Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на местеФото: Из архива "КП"
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13 апреля примерно в половине первого ночи 19-летняя девушка-водитель автомобиля «Крайслер Статус» ехала по деревне Ниженка Солнцевского района. Около дома № 1 по улице 1-я Нижняя она, по предварительным данным, не справилась с управлением.
Автомобиль съехал в кювет. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU