Экс-начальник курской Госинспекции труда торговал данными о пострадавших на производстве - СК

14 Апр 2020 2020-04-14T15:31:31+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершил расследование уголовного дела против бывшего руководителя Государственной инспекции труда в Курской области. Чиновника обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия).

По версии следствия обвиняемый в августе 2019 года незаконно получил 100 000 рублей от представителей юридических лиц за предоставление сведений о несчастных случаях на производстве, доступ к которым ограничен действующим законодательством, рассказали в СК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU