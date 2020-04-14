2020-04-14T15:31:31+03:00
Происшествия

Экс-начальник курской Госинспекции труда торговал данными о пострадавших на производстве - СК

Дело передано в суд
Ольга ДАНИЛОВА
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Чиновника поймали на взяткеЧиновника поймали на взяткеФото: Из архива КП.
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Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершил расследование уголовного дела против бывшего руководителя Государственной инспекции труда в Курской области. Чиновника обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, взятки за незаконные действия).

По версии следствия обвиняемый в августе 2019 года незаконно получил 100 000 рублей от представителей юридических лиц за предоставление сведений о несчастных случаях на производстве, доступ к которым ограничен действующим законодательством, рассказали в СК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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