Режим повышенной готовности по коронавирусу: курский губернатор сдал тест на covid-2019

14 Апр 2020 2020-04-14T15:21:17+03:00

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- Губернатор Курской области Роман Старовойт регулярно сдает тест на новую коронавирусную инфекцию. На днях глава региона прошел очередное плановое обследование. Результат отрицательный, - рассказала пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина. - Тестирование на коронавирус проводится, так как Роман Владимирович работает в интенсивном графике и контактирует с большим количеством людей. Это вопрос не только личного здоровья главы региона, но и безопасности всех участников встреч и выездных мероприятий. При этом в связи с распространением угрозы коронавирусной инфекции большинство мероприятий проводиться и будет проводиться в режиме онлайн.

Ранее глава региона отметил, что ситуация развивается в неблагоприятном режиме: в области растет число зараженных COVID-19, есть случаи гибели среди заболевших.

Два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU