Режим самоизоляции в Курске: курян не будут "привлекать" за просроченный паспорт

14 Апр 2020 2020-04-14T12:36:26+03:00

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Управление по вопросам миграции УМВД России по Курской области информирует граждан, имеющих российские паспорта:

в случае если с 30 марта по 8 июля 2020 года было необходимо заменить паспорт по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста, но в это время сделать это не представилось возможным, то привлекаться к административной ответственности, за проживание по недействительному документу, удостоверяющему личность (ст.19.15 ч.1 КоАП РФ), граждане не будут.

Напомним. два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU