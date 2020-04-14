Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: 18 человек - в больнице, один - в тяжелом состоянии на ИВЛ

14 Апр 2020 2020-04-14T11:09:19+03:00

Часть тестов на коронавирус еще находятся в Москве Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Кривая заболеваемости коронавирусом в России резко растет вверх. За последние сутки по официальным данным в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.

Новых подтвержденных случаев заболевания в Курской области пока нет.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них четыре пациента выписаны по выздоровлению; 18 – на лечении в областной инфекционной больнице (один пациент в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких); 34 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 723 человека – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1320 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 102 человека.

Обследование на коронавирус прошли 7075 человек, из них 5143 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU