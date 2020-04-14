2020-04-14T10:45:16+03:00
Происшествия

В Курске водитель без прав спровоцировал ДТП

Пострадали два человека
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла вечеромАвария произошла вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 13 апреля примерно в 17 часов 50 минут. 26-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А6» без прав, ехал со стороны улицы Сумской по улице Энгельса в направлении 50 Лет Октября Курска.

По пути напротив дома 86 по улице Энгельса по предварительным данным, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз-2110», за рулем которого был 29-летний мужчина. ВАЗ ехал по улице Энгельса в направлении 50 Лет Октября. В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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