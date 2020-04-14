В Курске водитель без прав спровоцировал ДТП

14 Апр 2020 2020-04-14T10:45:16+03:00

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ДТП произошло 13 апреля примерно в 17 часов 50 минут. 26-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А6» без прав, ехал со стороны улицы Сумской по улице Энгельса в направлении 50 Лет Октября Курска.

По пути напротив дома 86 по улице Энгельса по предварительным данным, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз-2110», за рулем которого был 29-летний мужчина. ВАЗ ехал по улице Энгельса в направлении 50 Лет Октября. В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU