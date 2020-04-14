Ночью под Курском горел дом

14 Апр 2020 2020-04-14T09:37:35+03:00

Пожар тушили 15 человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 04:08 14 апреля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в частном жилом доме в селе Заолешенка, Суджанского района Курской области.

По прибытии в 04:13 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 04:18, ликвидирован в 04:23.

В результате пожара в частном жилом кирпичном доме огнем повреждена кровля на площади 10 кв.м., также огнем повреждена деревянная надворная постройка размером .

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU