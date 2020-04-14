2020-04-14T09:04:06+03:00
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На Курской АЭС остановлен второй энергоблок на ремонт

Работы продлятся почти четыре месяца
Ольга ДАНИЛОВА
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Радиационный фон в регионе нормальный, заверили на АЭСРадиационный фон в регионе нормальный, заверили на АЭСФото: Светлана ВОЛКОВА
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На Курской атомной станции приступили к плановому ремонту энергоблока №2. Ремонт продлится 124 дня. Отключение оборудования произведено в соответствии с требованиями технологического регламента.

- Будет проведен капитальный ремонт турбогенератора № 3, а также внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты, - сообщил заместитель главного инженера Курской АЭС Андрей Мезенцев.

С момента пуска в 1979 году энергоблок № 2 Курской АЭС выработал более 232 млрд кВт*ч электроэнергии. Этого объема достаточно для того, чтобы в течение 25 лет полностью обеспечивать на современном уровне потребности Курской области в электрической энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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