В Курске отменили плановые отключения электричества

13 Апр 2020 2020-04-13T19:57:06+03:00

Отключения будут осуществляться только для проведения неотложного аварийного ремонта

Об этом сообщают «Курские электросети»

Изменить размер текста: A A

«Курские электрические сети» сообщают, что все плановые отключения потребителей и текущие работы по ремонту электрических сетей отменены. Отключения будут осуществляться только для проведения неотложного аварийного ремонта.

В Сеймском округе он будет проводиться 14 апреля с 13.30 до 15.00 на улицах Дейнеки, 24-34а, Комарова 10,10а, 12,12б.

15 апреля с 13.30 до 15.00 на проспекте Ленинского комсомола, 105-11, а также на улицах Крюкова, 10-а, Менделеева 32,34,36,51-59г.

Телефоны для справок: 32-32-15.

В Центральном округе отключение электроэнергии предстоит 14 апреля с 9.00 до 11.00 на улицах Запольная, 1-11, Проезжая, Новая Казацкая, Верхняя Казацкая, Трудовая, Новая Луговая и 5-й Трудовой переулок.

Телефон для справок 32-4089.

В Железнодорожном округе электроэнергию отключат 15 апреля с 13.30 до 16.00 на улицах Борзенковская, 36-74, 23-67, 1-й Тимский переулок 1-23, 2-48, Борзенковский переулок 1-17.

Телефоны для справок 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU