2020-04-13T19:51:26+03:00
Общество

Курские кладбища перед Пасхой приведут в порядок

Рабочие вывезут мусор и очистят дорожки
Яна ШЕЛЕСТ
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На некоторых погостах необходимо будет осуществить подсыпку землиНа некоторых погостах необходимо будет осуществить подсыпку земли
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Несмотря на то, что действует режим самоизоляции, на намерения верующих поехать на кладбище он вряд ли сможет повлиять. До четверга рабочие должны вывести с кладбищ мусор, привести в порядок дорожки и организовать контейнерные площадки для мусора.

На некоторых погостах необходимо будет осуществить подсыпку земли. После зимы на кладбищах скопилось много поваленных деревьев. Их тоже предстоит вывезти городским службам.

Как сообщалось ранее, в дни Страстной седмицы и в праздник Пасхи все курские храмы будут открыты, а священнослужители продолжат совершать богослужения согласно расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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