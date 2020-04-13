Курские кладбища перед Пасхой приведут в порядок
Несмотря на то, что действует режим самоизоляции, на намерения верующих поехать на кладбище он вряд ли сможет повлиять. До четверга рабочие должны вывести с кладбищ мусор, привести в порядок дорожки и организовать контейнерные площадки для мусора.
На некоторых погостах необходимо будет осуществить подсыпку земли. После зимы на кладбищах скопилось много поваленных деревьев. Их тоже предстоит вывезти городским службам.
Как сообщалось ранее, в дни Страстной седмицы и в праздник Пасхи все курские храмы будут открыты, а священнослужители продолжат совершать богослужения согласно расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU