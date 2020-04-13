Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: ситуацией воспользовались нелегальные перевозчики

13 Апр 2020 2020-04-13T18:44:30+03:00

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С 30 марта по 30 апреля в Курской области действует ограничение движения пассажирского транспорта между населенными пунктам. Это одна из мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона. Автобусы осуществляют перевозку пассажиров только в период с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Ситуацией воспользовались нелегальные перевозчики: их транспорт стал курсировать по регулярным маршрутам под видом заказных автобусов, сообщили в областной администрации. Такой транспорт не соответствуют требованиям, установленным действующим транспортным законодательством РФ.

У них отсутствует аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС. Водители не проходят предрейсовый медицинский осмотр. Автобусы нелегальных перевозчиков не всегда подвергаются дезинфекции. Все это в совокупности создает реальную угрозу для жизни и здоровья пассажиров.

Власти призывают курян не прибегать к услугам нелегальных водителей и пользоваться междугородними автобусами, отправной точкой которых являются автовокзалы, приобретать билеты в кассах.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 13 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.

В Курской области умерли две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU