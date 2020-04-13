Курские спасатели предупреждают о сильном ветре

13 Апр 2020 2020-04-13T17:25:44+03:00

При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Также по области пройдут дожди

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С вечера 13 апреля и на протяжении суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 ºС, днем +12…+17 ºС, при значительной облачности +7…+ 12 ºС.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU