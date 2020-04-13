2020-04-13T17:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные службы в Курске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать

Пасхальные службы в Курске в период коронавируса
Яна ШЕЛЕСТ
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Все курские храмы будут открытыВсе курские храмы будут открытыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В дни Страстной седмицы и в праздник Пасхи все курские храмы будут открыты, а священнослужители продолжат совершать богослужения согласно расписанию.

— Богослужения никто не отменял, и отменять не планируется. Они в любом случае должны совершаться, но и к рекомендациям по соблюдению санитарных норм необходимо прислушиваться. Будем стараться формировать прихожан небольшими группами и соблюдать дистанцию. Сейчас в принципе людей в храмах мало, все стараются оставаться дома, — пояснил руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Курской епархии, настоятель Храма Сретения Господня и Святого мч. Анатолия, протоиерей Сергий Клинцов.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Митрополит Курский и Рыльский Герман рассказал, что во всех храмах города проводится дезинфекция. А чтобы верующие соблюдали дистанцию, на полу сделали разметку.

Также владыка Герман отметил, что освещение куличей в субботу будет проходить с учетом санитарно- эпидемиологических требований, на улице. Церковные служащие проследят, чтобы не было скопления людей. На Пасху можно будет постоять во дворе храма.

«Но людям в любом случае нужна духовная поддержка», - сказал Митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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