Коронавирус в Курске: военнослужащие провели обработку машин скорой помощи

13 Апр 2020 2020-04-13T16:24:12+03:00

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Сводный расчет подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа провел специальную обработку машин скорой медицинской помощи больниц города Курска. Для обработки автомобилей военнослужащие использовали специальные авторазливочные станции и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 13 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.

В Курской области умерли две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет.

Обследование на коронавирус прошли 7075 человек, из них 5143 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU