Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: обследование на Covid-19 прошли 7075 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T15:44:38+03:00

Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере Фото: Из архива "КП"

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В Курской области обследование на коронавирус прошли 7075 человек, из них 5143 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

По состоянию на 13 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.

Напомним, подтвержденные случаи инфекции зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в Железногорске.

В Курской области умерло две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19; у нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Курской области по 30 апреля продлены ограничительные мероприятия в городах Курчатове и Железногорске.

ИСТОЧНИК KP.RU