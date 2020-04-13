Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: обследование на Covid-19 прошли 7075 человек
В Курской области обследование на коронавирус прошли 7075 человек, из них 5143 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.
По состоянию на 13 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.
Напомним, подтвержденные случаи инфекции зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в Железногорске.
В Курской области умерло две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19; у нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.
Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Курской области по 30 апреля продлены ограничительные мероприятия в городах Курчатове и Железногорске.
ИСТОЧНИК KP.RU