2020-04-13T15:44:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: обследование на Covid-19 прошли 7075 человек

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансереТестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансереФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Курской области обследование на коронавирус прошли 7075 человек, из них 5143 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Тестирование на Covid-19 проводят также в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

По состоянию на 13 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.

Напомним, подтвержденные случаи инфекции зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в Железногорске.

В Курской области умерло две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19; у нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Курской области по 30 апреля продлены ограничительные мероприятия в городах Курчатове и Железногорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские кладбища перед Пасхой приведут в порядок
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: ситуацией воспользовались нелегальные перевозчики
Курские спасатели предупреждают о сильном ветре
Пасхальные службы в Курске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать
Коронавирус в Курске: военнослужащие провели обработку машин скорой помощи
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: обследование на Covid-19 прошли 7075 человек
Режим самоизоляции в Курске: умерла еще одна женщина с диагнозом коронавирус
В Курске украли туи
Под Курском полицейский отказался от взятки в 20 тысяч рублей
В Курске отремонтируют восемь улиц
Под Курском многодетный отец избивал шестилетнего ребенка-инвалида
В Курском районе сгорело 50 гектаров травы и мусора
Коронавирус в Курске, последние новости на 13 апреля 2020: зафиксировано 58 случаев заболевания в регионе
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: мошенники рассылают СМС с "липовыми" предупреждениями
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса:ограничительные меры продлены
Под Курском сгорел дом
В Курской области умерла зараженная коронавирусом женщина
Новые случаи заражения коронавирусом в Курске на 12 апреля 2020: заболел еще один человек
В Курской области спасатели на мотоциклах ловят поджигателей сухой травы
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: случаи заражения зафиксированы в десяти районах области
Элен Шакирова назначена главным тренером курского «Динамо»
В Курске утром загорелась иномарка