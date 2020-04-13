2020-04-13T14:26:15+03:00
Происшествия

В Курске украли туи

Вырученные деньги молодые люди потратили на сигареты и спиртное
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в областном центреЧП произошло в областном центреФото: Светлана ВОЛКОВА
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Оперативники задержали группу молодых людей, подозреваемых в совершении нескольких краж хвойных растений у частных домов. В частности с заявлением в Северный отдел полиции обратилась 57- летняя жительница областного центра.

Утром женщина обнаружила пропажу восьми кустов туи, недавно высаженных перед домом. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались трое молодых курян, двое из которых несовершеннолетние.

- Ночью молодые люди похитили две туи, которые сразу продали. Вырученные деньги потратили на сигареты и спиртное. Спустя несколько дней злоумышленники уже на соседней улице украли восемь молодых кустов туи. Недавно посаженные растения они вырвали из земли руками и спрятали в лесополосе. Сбыть похищенное на этот раз они не успели, - сказали в УМВД.

Полицейские изъяли туи и вернули женщине. Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас они дают признательные показания. Также решается вопрос о привлечении 19-летнего курянина к ответственности по факту вовлечения им несовершеннолетних в совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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