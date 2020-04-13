Под Курском полицейский отказался от взятки в 20 тысяч рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T13:16:08+03:00

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СК завел уголовное дело против 30-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки.

По версии следствия днем 13 марта мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ - «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», в служебном кабинете ОГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району, расположенном в поселке Золотухино, передал начальнику ОГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району в качестве взятки 20 тысяч рублей.

- Деньги полагались за сокрытие, фальсификацию и не направление административного материала, составленного против подозреваемого, для рассмотрения в суд, - рассказали в СК региона.

Полицейский от взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную ОМВД России по Золотухинскому району.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU