Под Курском полицейский отказался от взятки в 20 тысяч рублей
СК завел уголовное дело против 30-летнего мужчины, подозреваемого в даче взятки.
По версии следствия днем 13 марта мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ - «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», в служебном кабинете ОГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району, расположенном в поселке Золотухино, передал начальнику ОГИБДД ОМВД России по Золотухинскому району в качестве взятки 20 тысяч рублей.
- Деньги полагались за сокрытие, фальсификацию и не направление административного материала, составленного против подозреваемого, для рассмотрения в суд, - рассказали в СК региона.
Полицейский от взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную ОМВД России по Золотухинскому району.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU