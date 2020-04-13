2020-04-13T12:49:56+03:00
Деловой Курск

В Курске отремонтируют восемь улиц

Подрядчики обустроят дорожное полотно, тротуары, пешеходные переходы, установят пешеходное ограждение, нанесут разметку
Светлана ВОЛКОВА
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Дорожные работы в микрорайоне КЗТЗДорожные работы в микрорайоне КЗТЗФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах России ремонтируют более 800 дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Часть из них приведена в нормативное состояние в прошлом году, другие вошли в перечень ремонтируемых объектов 2020 года.

В Курске в нормативное состояние приведут восемь улиц: Заводскую, Обоянскую, Резиновую, Пигорева, Пирогова, Можаевскую и 1-ю Щигровскую и проезд Сергеева. В общей сложности это порядка восьми километров, сообщили в администрации региона.

Подрядчики обустроят дорожное полотно, тротуары, пешеходные переходы, установят пешеходное ограждение, нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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