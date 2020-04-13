Под Курском многодетный отец избивал шестилетнего ребенка-инвалида

13 Апр 2020 2020-04-13T12:12:29+03:00

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В суд передано уголовное дело против 33-летнего сельского жителя, который обвиняется по ст. 156 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Мужчина живет в одном из сел Золотухинского района с женой и семью малолетними детьми. Один из его детей - шестилетний мальчик имеет врожденное заболевание нервной системы, отстает в развитии.

- Испытывая неприязнь, отец систематически избивал сына. В январе 2020 года он вновь избил ребенка, а затем с силой толкнул. От этого мальчик потерял равновесие и упал. При падении он ударился головой о стену, подоконник и металлическую трубу отопления, - рассказали в прокуратуре.

От полученных травм малолетний ребенок потерял сознание, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU