В Курском районе сгорело 50 гектаров травы и мусора

13 Апр 2020 2020-04-13T12:02:27+03:00

При тушении огнеборцы столкнулись с рядом сложностей Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Сообщение о горении сухой травы и мусора на территории Нижнемедведицкого сельского совета Курского района поступило в пожарную охрану вечером 12 апреля. Очевидцы сообщали о сильном задымлении, которое можно было наблюдать практически из любой точки областного центра. На место были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей. По прибытию установлено, что горит сухая трава и мусор, преимущественно старые резинотехнические изделия.

Во время тушения возгорания значительно усилился ветер – пламя стало стремительно распространяться по территории поля и луга. На момент локализации огня – в 19:40 - площадь составила 50 гектаров. Еще через 40 минут пламя было полностью потушено. На месте работали 4 автоцистерны пожарно-спасательных частей №№ 1, 8, 20, 2. Также привлекался поливомоечный автомобиль. Всего в тушении принимало участие более 20 человек личного состава.

- При тушении огнеборцы столкнулись с рядом сложностей – в вечернее время значительно усилилась скорость ветра, а чтобы заправиться водой пожарные ездили на ближайший гидрант, расположенный на расстоянии 9 километров, - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области Александр Мезенцев.

Угрозы строениям и лесному массиву не было, люди не пострадали.

Устанавливается причина возгорания, но предположительно – это неосторожное обращение с огнем.

За минувшие сутки на территории региона произошло 25 пожаров, в 14 случаях горела трава. На хуторе Гнездилово Фатежского районе огонь с горящей травы перекинулся на бесхозный дом площадью 80 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU