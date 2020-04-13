2020-04-13T10:26:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: мошенники рассылают СМС с "липовыми" предупреждениями

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Курянам приходят СМС о якобы нарушенном карантинеКурянам приходят СМС о якобы нарушенном карантинеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В регионе зафиксированы случаи рассылки СМС-сообщений, в которых сообщается, что человек, согласно геолокации, якобы нарушил режим карантина и должен оплатить штраф в соответствии с постановлением ФСИН в размере 4000 рублей, сообщили в администрации региона.

Указывается номер телефона, на который необходимо перевести деньги. Далее следует угроза о возбуждении уголовного дела за неуплату штрафа. Будьте бдительны и предупредите ваших пожилых родственников – ни при каких обстоятельствах не нужно переводить деньги на указанный номер.

Протокол о правонарушении могут составить только уполномоченные сотрудники полиции и органов государственной власти при фиксировании самого нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, звоните в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском полицейский отказался от взятки в 20 тысяч рублей
В Курске отремонтируют восемь улиц
Под Курском многодетный отец избивал шестилетнего ребенка-инвалида
В Курском районе сгорело 50 гектаров травы и мусора
Коронавирус в Курске, последние новости на 13 апреля 2020: зафиксировано 58 случаев заболевания в регионе
Сбербанк наблюдает повышенный спрос на сервис «Плати QR»
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: мошенники рассылают СМС с "липовыми" предупреждениями
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса:ограничительные меры продлены
Под Курском сгорел дом
В Курской области умерла зараженная коронавирусом женщина
Новые случаи заражения коронавирусом в Курске на 12 апреля 2020: заболел еще один человек
В Курской области спасатели на мотоциклах ловят поджигателей сухой травы
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: случаи заражения зафиксированы в десяти районах области
Элен Шакирова назначена главным тренером курского «Динамо»
В Курске утром загорелась иномарка