Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: мошенники рассылают СМС с "липовыми" предупреждениями

13 Апр 2020 2020-04-13T10:26:43+03:00

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В регионе зафиксированы случаи рассылки СМС-сообщений, в которых сообщается, что человек, согласно геолокации, якобы нарушил режим карантина и должен оплатить штраф в соответствии с постановлением ФСИН в размере 4000 рублей, сообщили в администрации региона.

Указывается номер телефона, на который необходимо перевести деньги. Далее следует угроза о возбуждении уголовного дела за неуплату штрафа. Будьте бдительны и предупредите ваших пожилых родственников – ни при каких обстоятельствах не нужно переводить деньги на указанный номер.

Протокол о правонарушении могут составить только уполномоченные сотрудники полиции и органов государственной власти при фиксировании самого нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, звоните в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102).

ИСТОЧНИК KP.RU