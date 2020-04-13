Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса:ограничительные меры продлены

13 Апр 2020 2020-04-13T09:33:22+03:00

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Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Курской области по 30 апреля продлены ограничительные мероприятия в городах Курчатове и Железногорске.

На контрольно-пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство спецслужб для проверки транспорта, сообщили в администрации региона.

Въезд автомобилей ограничен для тех, кто не зарегистрирован в городах с особым режимом. Сотрудникам предприятий, проживающим в других населенных пунктах, выданы маршрутные листы. Движение спецтранспорта осуществляется без ограничений.

В городах находятся стратегически важные для государства предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК. Ранее контроль за въездом и выездом из Курчатова и Железногорска был установлен по 12 апреля.

Напомним, подтвержденные случаи инфекции зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в Железногорске.

По данным областной администрации, большая часть пациентов с COVID-19 - в возрасте от 50 до 69 лет. На втором месте - возрастная группа от 20 до 36 лет, на третьем - от 37 до 49 лет. Меньше всего заболевших зафиксировано среди детей.

ИСТОЧНИК KP.RU