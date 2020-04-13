2020-04-13T09:23:31+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел дом

Пожар произошел в Рыльском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 06:29 13 апреля в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Березники Рыльского района. На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Загорание локализовали в 06:50, ликвидировали в 06:56. В результате пожара сгорел жилой дом размером 50 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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