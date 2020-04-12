2020-04-12T10:16:47+03:00
Происшествия

В Курской области спасатели на мотоциклах ловят поджигателей сухой травы

За минувшие сутки пожары зафиксировали в семи районах региона
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.
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24 пожара произошло в Курской области за минувшие сутки. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в 13 случаях горела сухая трава и мусор. Наибольшая площадь возгорания составила 200 квадратных метров: в Обоянском районе в селе Афанасьевка горела сухая трава.

Мотогруппа главного управления ежедневно проводит патрулирование. Шесть случаев сжигания травы в Курском районе зафиксировали именно спасатели на мотоциклах.

- С населением проведены беседы и составлен протокол, - пояснили в ГУ МЧС по Курской области. - Также сотрудниками надзорных органов за минувшие сутки выписано семь административных материалов: в Октябрьском - два, по одному в Курчатовском, Железногорском, Фатежском, Беловском районах и в Курске.

Напомним, на большей части области сохраняется 3 класс пожарной безопасности, в Курчатовским, Обоянском районах и Курчатове - 4 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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