2020-04-11T14:44:23+03:00
Спорт

Элен Шакирова назначена главным тренером курского «Динамо»

Помогать ей будет Василий Карасев
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Впервые в истории главным тренером курского «Динамо» будет женщинаВпервые в истории главным тренером курского «Динамо» будет женщина
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка Элен Шакирова назначена главным тренером женского баскетбольного клуба «Динамо».

Летом 2017 года, сборная России U20 под руководством Элен Шакировой, завоевала бронзовые медали Первенства Европы U20. Шесть игроков этой команды представляли «Динамо-Фарм».

Так же летом 2017 года на базе «Динамо-Фарм» была сформирована команда «Инвента», которая была заявлена в Премьер-лигу, а главным тренером стала Элен Шакирова. По итогам сезона 2018/19 курская «Инвента» заняла 5-е место в Чемпионате России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Элен Шакирова назначена главным тренером курского «Динамо»
В Курске утром загорелась иномарка
Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 апреля 2020 года составило 42 человека
Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: крупнейшая УК уверяет, что денег на дезинфекцию нет
33-летний курянин систематически избивал своего сына
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: обследование в области прошли 5523 человека
Пьяный курянин врезался в столб
Под Курском появится новый памятный знак
Под Курском сгорели сарай и летняя кухня
Режим самоизоляции в Курске: ОГЭ ученики, возможно, будут сдавать в своих школах
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курск поступила партия одноразовых масок
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: все поезда проходят ежедневную дезинфекцию
Под Курском мошенники обманули сотрудницу банка
Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020 года составило 21 человек
Куряне могут в упрощенном порядке направить маткапитал на улучшение жилищных условий
Курские дорожники отремонтируют тротуары
Жительница Курска сняла со счета все деньги и перевела их мошенникам
Под Курском обнаружили тело 38-летнего мужчины
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьникам начали выдавать продуктовые наборы
Курские полицейские задержали пьяного угонщика
В Курске сносят здание бывшей станции «Скорой помощи»