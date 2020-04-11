Элен Шакирова назначена главным тренером курского «Динамо»
Помогать ей будет Василий Карасев
Впервые в истории главным тренером курского «Динамо» будет женщина
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Олимпийская чемпионка Элен Шакирова назначена главным тренером женского баскетбольного клуба «Динамо».
Летом 2017 года, сборная России U20 под руководством Элен Шакировой, завоевала бронзовые медали Первенства Европы U20. Шесть игроков этой команды представляли «Динамо-Фарм».
Так же летом 2017 года на базе «Динамо-Фарм» была сформирована команда «Инвента», которая была заявлена в Премьер-лигу, а главным тренером стала Элен Шакирова. По итогам сезона 2018/19 курская «Инвента» заняла 5-е место в Чемпионате России.
ИСТОЧНИК KP.RU