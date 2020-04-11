2020-04-11T12:50:16+03:00
Происшествия

В Курске утром загорелась иномарка

Пожар произошел на улице Островского
Яна ШЕЛЕСТ
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К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техникиК ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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11 апреля в 08:21 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Островского. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 5 города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовано в 08:27, ликвидировано в 08:30.В результате пожара огонь повредил автомобиль «Форд Фокус».

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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