Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 апреля 2020 года составило 42 человека

11 Апр 2020 2020-04-11T11:52:03+03:00

Данные о еще 21 человеке поступили сегодня в регион из референс-центра Москвы Фото: Из архива "КП"

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 11 апреля 2020 года

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По данным оперативного штаба на 07:30 11 апреля, в Курской области зарегистрировано 42 лабораторно подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные о еще 21 человеке поступили сегодня в регион из референс-центра Москвы. Из них восемь пациентов находится на изоляции в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, 13 человек – на карантине в домашних условиях.

Трех пациентов выписали по выздоровлению; 13 находится на лечении в областной инфекционной больнице; 26 без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 800 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся 68 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1077 человек.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

На железнодорожном вокзале Курска все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят в депо санитарную обработку. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, сообщили в администрации региона.

В Курск доставили первую партию одноразовых масок — 130 тысяч. По предварительным данным 10 апреля из Москвы отправят еще 170 тысяч штук масок. Это централизованная поставка по квоте Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU