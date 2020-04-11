2020-04-11T10:02:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске: крупнейшая УК уверяет, что денег на дезинфекцию нет

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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В подъездах дезинфекцией и не пахнетВ подъездах дезинфекцией и не пахнетФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как уже сообщала КП, режим повышенной готовности по коронавирусу действует в Курске. Мэрия города отчиталась, что дезинфицируются улицы, контейнерные площадки, детские площадки, подъезды.

Впрочем, следы дезинфекции можно заметить лишь на центральных улицах города. На окраинах - все по-прежнему уныло. В подъездах многоэтажек здесь дезинфекцией тоже не пахнет, как нет и журналов проведения обработки. ибо она не проводится.

УК рассчитывает собрать деньги с населения Фото: Светлана ВОЛКОВА

УК рассчитывает собрать деньги с населенияФото: Светлана ВОЛКОВА

Так, "убитый" вид лестничных пролетов в домах крупнейшей "управляйки" Курска - ООО "Управляющая компания Курска" - на улице Комарова дополняет еще и полное отсутствие обещанной дезинфекции.

Вместо этого руководство УК повесило у входа в подъезды объявление, оповещающее, что "денежные средства на закупку дезинфицирующих средств не заложены в действующем тарифе".

УК "убедительно просит своевременно оплачивать коммунальные услуги даже в условиях мер по самоизоляции". Напомним, до этого россиянам государством была обещана отсрочка по оплате коммунальных услуг в связи с пандемией коронавируса. До этого объем добросовестных платежей за ЖКХ составлял в регионе 97%.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020 года составило 21 человек. Еще один случай заражения подтвержден за минувшие сутки. В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 697 человек. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко – 65 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1037 человек.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят в депо санитарную обработку. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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