2020-04-10T19:23:59+03:00
Происшествия

33-летний курянин систематически избивал своего сына

Уголовное дело направили в суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуУголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуФото: Из архива "КП"
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Прокурор Золотухинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего сельского жителя. Мужчина проживал в одном из сел Золотухинского района с женой и семью малолетними детьми.

Один из его детей - шестилетний мальчик имеет врожденное заболевание нервной системы, отстает в развитии. Отец систематически избивал мальчика. В январе 2020 года он вновь избил ребенка, а затем с силой толкнул.

Мальчик потерял равновесие, упал и ударился головой о стену, подоконник и металлическую трубу отопления. Ребенок потерял сознание, скорая доставила его в больницу. У малыша оказалось черепно-мозговая травма.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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