33-летний курянин систематически избивал своего сына
Прокурор Золотухинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего сельского жителя. Мужчина проживал в одном из сел Золотухинского района с женой и семью малолетними детьми.
Один из его детей - шестилетний мальчик имеет врожденное заболевание нервной системы, отстает в развитии. Отец систематически избивал мальчика. В январе 2020 года он вновь избил ребенка, а затем с силой толкнул.
Мальчик потерял равновесие, упал и ударился головой о стену, подоконник и металлическую трубу отопления. Ребенок потерял сознание, скорая доставила его в больницу. У малыша оказалось черепно-мозговая травма.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU