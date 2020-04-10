2020-04-10T18:00:59+03:00
Происшествия

Пьяный курянин врезался в столб

ДТП произошло 10 апреля на улице Новоселовка
Яна ШЕЛЕСТ
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36-летний водитель управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения36-летний водитель управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьяненияФото: Из архива "КП"
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10 апреля примерно в 14.10 водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал по улице Новоселовка со стороны Республиканской. Напротив дома № 3 он не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП.

Приехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что 36-летний водитель управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате ДТП он получил травмы. За управление автомобилем в нетрезвом виде его привлекут к административной ответственности, сообщили в УМВД,

ИСТОЧНИК KP.RU

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