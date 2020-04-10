Пьяный курянин врезался в столб

10 Апр 2020 2020-04-10T18:00:59+03:00

36-летний водитель управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

10 апреля примерно в 14.10 водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал по улице Новоселовка со стороны Республиканской. Напротив дома № 3 он не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП.

Приехавшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что 36-летний водитель управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате ДТП он получил травмы. За управление автомобилем в нетрезвом виде его привлекут к административной ответственности, сообщили в УМВД,

ИСТОЧНИК KP.RU