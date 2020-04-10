Под Курском появится новый памятный знак

10 Апр 2020 2020-04-10T17:04:38+03:00

Изменить размер текста: A A

К 9 Мая в Привокзальном сквере в Понырях установят памятник погибшему при освобождении поселка 10 июня 1943 года первому батальону 9-го полка Гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Уже подготовили рельеф, установили бордюры, обустроили места под фундамент и начали укладывать тротуарную плитку. Как только возобновится работа в карьерах Карелии, в Курск доставят двухцветный гранит для изготовления знака.

Памятник будет состоять из двух фрагментов, расположенных друг за другом. На один нанесут изображение карты-схемы Курской битвы с памятной надписью, на второй - участок реальной кирпичной стены с эпиграфом, посвященным воинам-освободителям.

ИСТОЧНИК KP.RU